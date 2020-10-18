Primer periódico digital de Montero
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Montero se declaró en estado de emergencia ante la persistente falta de gasolina y advirtió que se sumará a cualquier medida de presión …
14 de agosto de 202614 de agosto de 2026
13 de agosto de 202613 de agosto de 2026
Okinawa Uno conmemoró su 72º aniversario con una jornada especial que reunió a autoridades, instituciones educativas y cívicas, además de vecinos que mantienen con orgullo las raíces y tradiciones japonesas …
En una sesión reservada, la Cámara de Senadores aprobó este jueves la designación del exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como embajador de Bolivia ante la República del Paraguay, …
12 de agosto de 202612 de agosto de 2026
11 de agosto de 202611 de agosto de 2026
10 de agosto de 202610 de agosto de 2026
15 de agosto de 202615 de agosto de 2026
14 de agosto de 202615 de agosto de 2026