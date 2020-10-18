Deportes

Bolivia enciende la llama del sueño continental
- por Impacto Deportivo
Región

Okinawa Uno celebra 72 años de historia, identidad y compromiso con su gente
- por Redacción Central
Deportes

Martina Arteaga, la reina que completa el inicio soñado de René Moreno
- por Impacto Deportivo
Deportes

Arde la llama de los Juegos Estudiantiles de Secundaria en su VI versión
- por Impacto Deportivo
Deportes

En el inicio de los Juegos Estudiantiles, René Moreno ganó 6 medallas en Tenis de Mesa
- por Impacto Deportivo
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Fejuve Montero se declara en emergencia por falta de gasolina y advierte con sumarse a protestas

- por David Cossio Arias

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Montero se declaró en estado de emergencia ante la persistente falta de gasolina y advirtió que se sumará a cualquier medida de presión …

Juegos Estudiantiles y retreta cultural dan inicio a los festejos por los 172 años de Montero

Destruyen unos 200 “chalecos pirañas” y buscan formalizar a mototaxistas informales en Montero

Lanzan concurso para crear el Himno a la Bandera de Montero

Después de 14 años, un agricultor recupera su rostro gracias a una cirugía 3D en Montero

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Okinawa Uno celebra 72 años de historia, identidad y compromiso con su gente

- por Redacción Central

Okinawa Uno conmemoró su 72º aniversario con una jornada especial que reunió a autoridades, instituciones educativas y cívicas, además de vecinos que mantienen con orgullo las raíces y tradiciones japonesas …

Otro asesinato en San Matías: un hombre muere acribillado durante una balacera en una barbería

Okinawa Uno invita a celebrar sus 72 años con cultura, gastronomía y música

Falta de diésel paraliza la cosecha del Norte y productores bloquean en Chané y advierten nuevas protestas

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Senado designa a Luis Fernando Camacho y José Luis Lupo como nuevos embajadores de Bolivia

- por David Cossio Arias

En una sesión reservada, la Cámara de Senadores aprobó este jueves la designación del exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como embajador de Bolivia ante la República del Paraguay, …

Educación prevé concluir las clases entre la primera y segunda semana de diciembre

Lara respalda referendo sobre una eventual candidatura de Evo Morales y dice que se debe respetar la voluntad popular

Una fe que cruza fronteras: Urcupiña se convierte en encuentro de las advocaciones marianas